Il retroscena: Forte, la Reggina non c’è. Il Frosinone si aggiunge al Pisa, decide il Benevento

Francesco Forte può lasciare il Benevento, in presenza di un’offerta importante. Malgrado le diverse interpretazioni lontane dalla realtà (addirittura un’offerta da due milioni), la Reggina non c’è: i sondaggi si sono interrotti quasi sul nascere. Il Pisa è interessato, ma il Frosinone ha mosso passi importanti: 250 mila euro per il prestito e 850 mila per il riscatto, la decisione al Benevento. Il club sannita sta seguendo qualche esterno importante per la B (per esempio Bidaoui in uscita da Ascoli, ma anche Tutino) e si è iscritto alla corsa per Sebastiano Esposito, seguito nelle scorse settimane dal Lecce. Prima dovrà prendere una decisione su Forte, i pretendenti ci sono.

Foto: Instagram Forte