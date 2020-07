Il retroscena: Fonseca sulla graticola. De Rossi senior in caso di emergenza

La Roma ha perso ancora, pur avendo dato segnali di ripresa rispetto alla prestazione pessima contro l’Udinese. A Napoli non si poteva fare peggio, tuttavia la realtà è che la situazione in classifica è sempre più inquietante e bisognerebbe salvare la stagione almeno con l’Europa League. Nei giorni scorsi, via Twitter, James Pallotta aveva detto che la posizione di Fonseca non sarebbe stata in discussione anche per il futuro. Ma una proprietà umorale cambia spesso idea e Pallotta lo ha spesso fatto in passato. Se la situazione dovesse ancora peggiorare e e se non ci fossero progressi minimi, non andrebbe esclusa una soluzione interna. Per l’emergenza l’opzione sarebbe Alberto De Rossi, se proprio la situazione dovesse precipitare. E se Pallotta fosse costretto a cambiare idea rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa.

Foto: ANSA.it