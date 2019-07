Il retroscena: Fiorentina, proposto Chicharito. Se partisse Simeone…

Javier Hernandez, semplicemente il Chicharito, è stato proposto alla Fiorentina. L’attaccante messicano ha un contratto in scadenza il prossimo giugno con il West Ham, si sente pronto per una nuova esperienza, sbarcherebbe volentieri in serie A. Chicharito è ancora abbastanza giovane, classe 1988, e qualità fuori discussione. Un profilo che potrebbe intrigare e non poco, ma oggi è inevitabilmente legato alla cessione o meno di Giovanni Simeone.

Foto: sportinglife