Il retroscena: Fiorentina, il tesoretto e la voglia di De Paul. Le altre soluzioni…

La Fiorentina aveva la disponibilità prima per chiudere l’operazione De Paul. Ce l’ha a maggior ragione adesso che Simeone sembra (diciamo sembra per un piccolo scrupolo per quanto è accaduto negli ultimi giorni con gli attaccanti) aver accettato il Cagliari. Lo stop dei giorni scorsi era tecnico oltre che strategico, la Fiorentina non voleva giocare al rialzo dell’Udinese. Ma restavano due indizi: l’incontro di venerdì scorso e la non presenza di De Paul contro il Milan, almeno dall’inizio. Alla Viola è rimasto il chiodo fisso De Paul, per la sua duttilità, i contatti sono andati avanti. L’alternativa resta Raphinha, mentre su Suso e Politano vale almeno fin qui quanto raccontato nei giorni scorsi. Ovvero che il Milan non ha intenzione di liberarsi di Suso e che l’Inter ritiene concluso il mercato, sia in entrata che in uscita. A meno di sorprese oggi non pronosticabili…

Foto: Twitter ufficiale Udinese