Il retroscena: Fiorentina, conferme sul gradimento per Ngonge. A una condizione

La Fiorentina vuole fare qualcosa sul mercato invernale dopo il gran lavoro della scorsa estate che ha permesso di consolidare le ambizioni. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana e ieri, confermiamo: c’è gradimento per il profilo di Cyril Ngonge, l’esterno offensivo multiuso classe 2000 che sta facendo molto bene a Verona. La scorsa estate Lazio, Bologna e Sassuolo (in caso di cessione di Berardi) avevano pensato a Ngonge e la valutazione era sotto i 10 milioni. Adesso è cresciuta, il Verona vorrebbe tenerlo ma la situazione societaria porta a pensare che non esistono incedibili. E in caso di cessione di Brekalo (la Dinamo Zagabria si è materializzata) la candidatura di Ngonge prenderebbe ulteriore consistenza in casa viola.

Foto: Instagram personale