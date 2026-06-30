Il retroscena: Fernandes-Tottenham, decisivo il pressing su Mendes. E ora Tonali

30/06/2026 | 22:00:37

Il Manchester United ha cullato a lungo il sogno di prendere il centrocampista Mateus Fernandes dal West Ham. E fino a ieri si è sentito moderatamente ottimista, dopo una lunga trattativa allo scopo di sorpassare il Tottenham. Ma nelle ultime 10 ore è stato decisivo il pressing di Roberto De Zerbi nei riguardi di Jorge Mendes con situazione ribaltata e Spurs al traguardo. Operazione da circa 85 milioni all’interno di un mercato faraonico del Tottenham. Situazione scollegata da Sandro Tonali che il club inglese conta di chiudere a stretto giro dopo gli accordi completi con il centrocampista ex Milan. E per portarlo alla corte di De Zerbi bisognerà sfondare quota 100 milioni (di sterline), fiducia intatta.

Foto: X Newcastle