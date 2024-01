Il retroscena: Felipe Anderson, la Lazio respinge un’offerta di 10 milioni

Felipe Anderson è in scadenza di contratto con la Lazio, ma molto difficilmente lascerà il club in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore è stata recapitata al club biancoceleste un’offerta di 10 milioni con i bonus, non di più, per il cartellino che è stata respinta al mittente. I negoziati per il rinnovo sono fermi, Anderson non ha preso decisioni sul futuro anche se possono esserci club (Juve in testa, come già segnalato) interessati a parametro zero. Nel frattempo la Lazio non intende considerare offerte per Felipe Anderson malgrado un contratto agli sgoccioli.

Foto: twitter Lazio