Il retroscena: Fazzini proposto anche alla Lazio, ma il Parma ora ha fretta

10/07/2026 | 23:15:02

Jacopo Fazzini si prepara a lasciare la Fiorentina, confermando la pista Parma svelata il 17 giugno quando c’era stato un incontro tra i due club per parlare di diversi calciatori (compreso il duttile centrocampista). Fazzini ha aperto al trasferimento, possiamo aggiungere che qualche giorno fa era stato proposto alla Lazio (un vecchio tormentone). Il club biancoceleste oggi ha altre priorità e necessità, soprattutto il difensore centrale.

Foto: Instagram Fazzini