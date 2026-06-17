L’indiscrezione: Bernabè (e non solo). I dialoghi tra Parma e Fiorentina

17/06/2026 | 23:20:38

Adrian Bernabè è un talento di qualità, nell’ultima stagione è stato condizionato dagli infortuni. Il Parma gli ha proposto il rinnovo rispetto al contratto in scadenza tra poco più di un anno, ma fin qui non ci sono stati passi in avanti o definitivi. Bernabè piace a tanti, in Italia anche alla Fiorentina, ulteriori conferme rispetto a quanto raccontato da Gianluigi Longari. I viola potrebbero avere qualche contropartita tecnica, per esempio Fazzini, sviluppi comunque da seguire. Al Parma potrebbe interessare anche Piccoli che non è intoccabile a Firenze, in caso di uscita di Pellegrino (seguito da club di Premier, Bundesliga e dagli stessi viola).

Foto: Instagram Parma