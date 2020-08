Il retroscena: Fares, la Lazio ancora non chiude. L’Inter c’è (e la scelta Kolarov…)

La Lazio non riesce a chiudere l’operazione Fares. Il vertice di ieri a Formello ha ribadito gli accordi tra l’entourage di Mohamed Fares e il club di Lotito, ma non ci sono ancora le intese con Spal. Presto un incontro per provare a chiudere. ‘Ma, sempre più, all’Inter che (è vero) apprezza Emerson Palmieri ma ha da tempo un occhio di riguardo per Il classe ‘96 della Spal. La richiesta del club emiliano è di 10 milioni senza controparte, almeno le contropartite della Lazio non interessano. In questa situazione di stand-baby, se il club di Lotito non si dà una mossa, l’Inter può sorpassare. In tal senso ci sono già stati contatti concreti con la Spal. Intanto, l’Inter è forte su Kolarov, confermata l’indiscrezione su Gazzetta.it. Kolarov ha il gradimento di Conte, può fare anche il centrale difensivo, ecco perché o nerazzurri prenderanno anche un esterno sinistro.

Foto: Twitter