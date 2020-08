Il retroscena: Faggiano-Genoa, svolta a Lugano. E Italiano sempre in pole

Daniele Faggiano ha scelto il Genoa e ha raggiunto tutti gli accordi con Enrico Preziosi tre o quattro giorni fa a Lugano. Una scelta voluta, sentita, già ufficiale, senza alcun tipo di perplessità. Assistito dall’avvocato Francesco Caliandro, l’agente storico di Fabrizio Miccoli, guarda caso molto vicino a Vincenzo Italiano. Che, ribadiamolo, resta il primo candidato per la panchina del Genoa. Bisogna soltanto dargli il tempo di completare i playoff perché il suo grande lavoro ha portato lo Spezia a poter lottare per la Serie A, anche se la semifinale di andata in casa del Chievo non ha dato un risultato confortante. Il Genoa lo aspetta.

Foto: sito Parma