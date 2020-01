Il retroscena: Eriksen, l’agente non è ancora a Milano. Ma presto…

Non abbiamo riscontri sulla presenza, almeno oggi, di Martin Schoots a Milano. Il vertice tra l’Inter e l’agente di Eriksen era stato programmato, come riferito già lunedì scorso da Sportitalia, si aspetta il suo arrivo per entrare nel vivo della trattativa. Il danese vuole un’esperienza diversa dalla Premier, è stato proposto anche a Juve e Psg, ma l’Inter gioca d’anticipo. Un anticipo da… dieci milioni circa di ingaggio a stagione, prevedibilmente un discorso per la prossima estate (quindi a parametro zero), ma senza porre limiti e puntualizzando sempre che il mercato cambia ogni ora. Vidal resta la priorità per la sessione di gennaio dell’Inter, pur con tutte le difficoltà del caso che pongono il club nerazzurro nella condizione di restare vigile su Eriksen.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham