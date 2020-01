Il retroscena: Emre Can, il Borussia Dortmund vuole insistere. Pjaca, sempre Cagliari

Maurizio Sarri non ha dato indizi sul futuro di Emre Can, anzi li ha spenti, ma è una situazione aperta considerato che il centrocampista tedesco è finito all’ultimo posto nelle rotazioni della Juve. Il club che anche nelle ultime ore ha fatto sondaggi per Emre Can è il Borussia Dortmund, vedremo se ci saranno i margini per andare avanti. Sempre in stand.-by Bernardeschi, mentre procede la trattativa per Pjaca al Cagliari, un obiettivo delle ultime settimane che può concretizzarsi presto.

Foto: Juventus Twitter