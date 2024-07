Il retroscena: El Shaarawy tra DDR, rinnovo e gradimento Juve

Stephan El Shaarawy ha confermato negli anni tutta la sua affidabilità. Sa stare dentro un gruppo, anche quando non è titolare entra e incide. Ha uno straordinario rapporto con De Rossi, ma anche un contratto in scadenza tra meno di un anno. Il discorso rinnovo è stato sfiorato ma fin qui non approfondito, possibile che ci siano aggiornamenti in tal senso. Una cosa è sicura: nei dialoghi avuto recentemente per parlare di Chiesa, la Juventus ha approfondito, ha chiesto eventuale disponibilità, è un profilo che piace a Thiago Motta. Sono stati accostati altri profili giallorossi alla Juve, ma El Shaarawy oggi è quello che conviene di più. Il resto lo vedremo più avanti.

Foto: Instagram Roma