Il retroscena: Ederson, il Manchester United ha offerto 50 milioni. Ma è blindato

Ieri c’è stato un incontro tra alcuni rappresentanti del Manchester United e l’Atalanta per mettere a posto alcune pratiche relative alla cessione di Hojlund della scorsa estate. Ed è stata l’occasione giusta per chiudere notizie di Ederson, il centrocampista classe 1999 che ha avuto un rendimento straordinario. Il Manchester United lo stava seguendo e apprezzando da tempo, ieri ha preannunciato una proposta di 50 milioni ma non ci sono margini perché l’Atalanta possa cederlo in questi ultimi 10 giorni scarsi di mercato. I rapporti tra i club sono eccellenti, non escludiamo ovviamente che Ederson possa essere una traiettoria nelle prossime sessioni.

Foto: Instagram Atalanta