Il retroscena: ecco perché Martella non è ancora andato alla Ternana

Bruno Martella avrebbe dovuto raggiungere la Ternana in compagnia di Alfredo Donnarumma (già ufficializzato dal club umbro). La trattativa è ancora bloccata, pur essendoci gli accordi tra le due società, perché il Brescia vuole prima prendere un esterno e l’ha individuato in Gaetano Letizia che potrebbe lasciare il Benevento molto presto. Ecco perché Martella sta continuando ad allenarsi con il Brescia, in attesa del via libera che gli possa consentire di raggiungere il gruppo allenato da Cristiano Lucarelli.

Foto: Instagram Martella