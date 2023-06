Il retroscena: Dzeko è in ferie, nessun rifiuto di andare a Mosca con il Fenerbahce

Chiariamo una vicenda che sta prendendo una piega abbastanza antipatica. Dalla Turchia una fonte ha parlato del rifiuto di Edin Dzeko di partecipare ad alcune amichevole in Russia con il Fenerbahce e che questa situazione avrebbe comportato la reazione del suo attuale club. In realtà non è così. E c’è una spiegazione: Dzeko ha ancora qualche settimana di ferie concordata quando ha firmato il contratto con il suo nuovo club, quindi in ogni caso non sarebbe stato disponibile. Poi che abbia detto in tempi non sospetti di non aver voglia di giocare in Russia dopo quanto accaduto recentemente, questo è un altro paio di maniche. Ma c’entra zero con un rifiuto mai manifestato di giocare le amichevoli, semplicemente perché Dzeko è in ferie…

Foto: Instagram Fenerbahce