Il retroscena: Dybala, vacanze serene. Nessuna fibrillazione, attesa

Dicono che Paulo Dybala sia nervoso, che pensava di non avere una destinazione, che la fibrillazione sia alle stelle. Non è vero. Con tutto il rispetto per le varie ricostruzioni che, dalla definizione dell’affare Lukaku all’Inter, hanno avvelenato (chissà perché) questa trattativa. Sappiamo che negli ultimi giorni Dybala è rimasto in stretto contatto con Zanetti, la sua scelta l’ha fatta e non ha fretta. Cambierebbe idea soltanto se memorizzasse che l’Inter ha deciso di rinunciare, ma non ci sembra che in queste ore stia accadendo questo. Ripetiamo: il mercato è lungo, fatto di entrate e uscite, in qualsiasi storia contano le firme (vedi vicenda Botman), alla larga sempre e comunque da traiettorie che portano addirittura cinque o sei squadre sulle stesso obiettivo (e magari non è vero). Abbiamo ascoltato cose inquietanti anche da parte di chi ha dichiarato “hanno fatto diventare Dybala il calciatore mediocre”. È lo stesso che lo ha mandato a cinque o squadre diverse (appunto) in tre settimane.

Foto: Twitter Juventus