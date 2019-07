Il retroscena: Dragowski, la Fiorentina non vuole perderlo. Ma serve…

La Fiorentina vuole puntare forte su Bartlomiej Dragowski, reduce da un’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Il club viola lo ha battezzato come nuovo titolare, ma ha lasciato al ragazzo la decisione sul suo futuro. Il Bournemouth, come raccontato, ha formulato un’offerta in doppia cifra con i bonus, lo affiancherebbe a un altro polacco (l’esperto Boruc) per lanciarlo poi definitivamente. Ma la Fiorentina non ha intenzione di perdere Dragowski, vuole resistere e convincere il giovane portiere con un aumento dell’ingaggio. Ma serve la totale convinzione del diretto interessato e ora si lavorerà sotto questo aspetto. I prossimi saranno giorni caldi in casa viola.

Foto: Twitter ufficiale Empoli