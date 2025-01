Il retroscena: difensore Juve, le riflessioni sbattono contro una necessità

La Juventus doveva prendere un difensore in presenza di Danilo, è arrivato Veiga. Ma la strategia prevedeva l’arrivo di due centrali nel caso in cui si fosse risolto il rapporto con lo specialista brasiliano. Ora che Danilo non c’è la Juventus vorrebbe fare in modo che le riflessioni non portino a una fumata nera. Dopo tutti gli inseguimenti e con una stagione così lunga, non prendere un altro centrale sarebbe pericoloso alla luce dei tre attualmente in organico, compreso il portoghese che dovrà pure ambientarsi. I tre nomi valutati negli ultimi giorni sono stati quelli di Todibo, Kelly e Kristensen in ordine di gradimento. Ma per Todibo c’è il nodo formula e il West Ham non cede, gli altri non convincono. Le riflessioni continueranno, ma prendere tanto per la Juve non prenderà. Perché la necessità deve portare a fare un acquisto che serva qualitativamente.

Foto: Instagram Todibo