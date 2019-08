Il retroscena: Diego Rossi, il fratello in Italia. La Fiorentina non c’è, ma…

Diego Rossi è un attaccante di talento, classe 1998, che il Los Angeles valuta 15 milioni. Il fratello è in Italia, ma la Fiorentina non c’è più, intrigata da altre soluzioni. Diego Rossi è stato seguito dalla Roma che sta sondando con insistenza Vital del Corinthians. Altre soluzioni in serie A? Può essere un’idea per la Samp (che aspetta lunedì Rigoni per le visite), ancora da sviluppare.

Foto: latimes.com