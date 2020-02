Il retroscena: Diego Lopez al Brescia, tutto vero da ieri! I dettagli del contratto

Ieri sera su Sportitalia eravamo andati con i piedi di piombo rispetto al comunicato di presunta fiducia del Brescia nei riguardi di Eugenio Corini. Fiducia fittizia, molto fittizia, proprio ieri in diretta avevamo parlato di contatti molto concreti in corso (indipendentemente dalla fiducia solo sulla carta) con Diego Lopez. Preannunciando novità non collegate alla prossima gara contro l’Udinese. Infatti, dopo le 21,30, Cellino ha raggiunto gli accordi totali per due anni e mezzo, a conferma che i comunicati sono carta straccia. E che la conferma di Corini, come anticipato ieri sera, era solo di facciata. Con Lopez dietro l’uscio e molto presto ufficiale per il Brescia che vuole uscire da una complicata situazione di classifica.

