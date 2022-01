Il retroscena: Diego Costa e la Salernitana, ecco cosa è accaduto

Diego Costa ha trattato a lungo con la Salernitana. E anche Walter Sabatini aveva ammesso “speriamo nel miracolo”. Cosa è accaduto dopo? Ieri la Salernitana, come raccontato, ha inviato una bozza di contratto ma sono emersi due problemi. Il primo: sulla durata Diego Costa ha mosso qualche obiezione (solo cinque mesi con rinnovo legato alla salvezza). Il secondo non meno importante del primo: la Salernitana avrebbe voluto condizionare il tutto ai test fisici. E qui siamo entrati in un vicolo cieco.

FOTO: Twitter Liga