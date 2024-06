Il retroscena: Di Lorenzo va oltre Conte, per Thiago Motta è una prima scelta

Giovanni Di Lorenzo ha preso una decisione, vuole lasciare Napoli. Come anticipato il 24 maggio e confermato qualche giorno dopo la Juventus è molto più interessata dell’Inter e di sicuro in vantaggio rispetto ai club europei interessati. Le motivazioni della scelta soltanto il capitano del Napoli potrà raccontarle quando e se avrà voglia di entrare nei dettagli. Per Di Lorenzo è una decisione definitiva che andrà oltre il tentativo di Antonio Conte di convincerlo a restare nel rispetto di un contratto rinnovato da poco e che scade addirittura nel 2028. Certo, potrebbe esserci presto un colloquio chiarificatore, non leggiamo il futuro, ma oggi la decisione di Di Lorenzo va oltre il faccia a faccia con il nuovo allenatore del Napoli. Il resto lo vedremo presto, quello che possiamo aggiungere è che Di Lorenzo è oggi una prima scelta della Juve che sarà.

Foto: Instagram Di Lorenzo