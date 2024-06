Il retroscena: Di Lorenzo, la strada è tracciata. Ma ora non serve clamore

Il vertice tra Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, e il Napoli non ha fatto che ribadire alcune concetti. Il più importante: il rapporto si è ormai deteriorato, non ci sono margini per tornare indietro, malgrado il forte desiderio di Antonio Conte di ripartire dal capitano. Ma Di Lorenzo ha deciso di andare, come vi raccontiamo ormai da tre settimane, ha scelto la Juventus e non intende tornare indietro. Adesso non resta che calmierare le acque con l’Europeo ai nastri di partenza, ci sarà tempo. E l’opzione di uno scambio con Federico Chiesa non è più tanto sullo sfondo, è stata sdoganata: ora bisogna soltanto aspettare, alla larga da qualsiasi frenesia.

Foto: Instagram Di Lorenzo