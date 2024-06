Il retroscena: Di Lorenzo e il futuro, nessun approfondimento durante il vertice a Napoli

Vertice di mercato oggi a Napoli, alla presenza di De Laurentiis, Conte, Manna e di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. A scanso di equivoci possiamo dire che l’argomento legato al terzino è stato appena sfiorato per due minuti, dovremmo aggiungere quasi totalmente ignorato. In questo momento la priorità è quella di lasciare tranquillo Di Lorenzo impegnato all’Europeo con la Nazionale di Spalletti. Ma possiamo aggiungere che al momento le parti restano su posizione opposte: il club vuole che l’ex Empoli resti, il diretto interessato non cambierà idea e insisterà per andare alla Juventus. Ci saranno altre puntate…

Foto: Instagram Di Lorenzo