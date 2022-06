Il retroscena: Deulofeu ha due offerte, ma vuole aspettare il Napoli

Gerard Deulofeu vuole il Napoli, come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, ma sa che deve portare un po’ di pazienza. Tutto questo perché il Napoli ha diverse questioni aperte: Mertens, Politano e Ounas in testa. Deulofeu è reduce da grande stagione a Udine, ha un paio di proposte (una dalla Spagna) ma per ora ha dato precedenza al Napoli. L’Udinese chiede 20 milioni, il Napoli si è fermato a 13 più bonus. Ma ci sarà tempo, soprattutto se Deulofeu non avrà fretta.

Foto: Twitter Udinese