Il retroscena: Demme, volo prenotato. La necessità del Napoli

Diego Demme ha prenotato il volo per l’Italia. Il Napoli lo aspetta, l’idea è quella di fargli svolgere le visite già nella giornata di domani, al massimo venerdì mattina (ma domani è meglio). E cambierebbe poco visto che la necessità è un’altra, quella di mettere Demme a disposizione di Gattuso per Lazio-Napoli di sabato. Corsa contro il tempo ma serve gente da 4-3-3. E intanto vi confermiamo che il Napoli farà un doppio colpo: il Celta sta per scegliere un centrocampista in modo da liberare Lobotka per gli azzurri.

Foto: sport.de