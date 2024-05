Il retroscena: De Zerbi-Brighton, quando scade la clausola e a quanto ammonta

Roberto De Zerbi e il Brighton si sono separati nei giorni scorsi, malgrado un contratto fino al 2026, ma bisogna fare un po’ di ordine sulla clausola. Originariamente era di 15 milioni, ma non è stata completamente abbattuta come è stato raccontato nelle ultime ore. E neanche è di 6-7 milioni a tempo indeterminato. A noi risulta che la clausola sia stata abbassata a 5 milioni ma scadrà a fine agosto e a quel punto De Zerbi non avrà alcun tipo di vincolo. Vedremo, intanto, cosa accadrà nei prossimi giorni: fin qui diversi club sono stati accostati al tecnico bresciano, ma senza alcun tipo di concretezza. Di sicuro a lui piacerebbe restare in Premier e qualche situazione va seguita.

Foto: Instagram Brighton