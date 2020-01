Il retroscena: De Sciglio, il Psg e la voglia di plusvalenza della Juve. Le cifre

La cessione di Mattia De Sciglio al Psg (operazione in scambio con Kurzawa) nasce dalla necessità dalla Juve di fare una plusvalenza. Acquistato dal Milan nell’estate 2017 per 12 milioni di euro, adesso il terzino classe ’92 ha un costo a bilancio di circa 5-6 milioni e ha un contratto fino al 2022. Kurzawa è invece in scadenza a giugno, ecco perché la Juve logicamente sta impostando l’affare per ricevere un conguaglio da almeno 10 milioni oltre al cartellino del francese. De Sciglio è un vecchio pallino di Leonardo che aveva già cercato di chiudere la scorsa estate, come vi abbiamo raccontato. Ora la trattativa è ben avviata, praticamente in dirittura: i due giocatori nelle nuove squadre andranno a percepire un ingaggio da circa 3 milioni a stagione più bonus.

Foto: Twitter personale De Sciglio