Il retroscena: De Sanctis-Roma, futuro tutto da scrivere. E ci sono già tensioni

La Roma ha battuto la Samp, ma sta cercando di risolvere alcune situazioni delicate. Intanto, si è congedata da Petrachi, in attesa di trovare una soluzione che avrà beghe giudiziarie considerato che il direttore sportivo ha un contratto biennale, ma non è così scontato che Morgan De Sanctis resti al suo posto. Le valutazioni verranno fatte, come sempre, da Franco Baldini, che resta il principale riferimento di Pallotta. Questi, non ha gradito l’incontro recente tra De Sanctis e Alessandro Moggi, a conferma di una situazione da chiarire. Baldini aveva già deciso a prescindere di mettere un uomo di fiducia come responsabile dell’area tecnica, vedremo gli sviluppi. De Sanctis aveva già detto di no all’Ascoli e c’erano stati sondaggi su di lui anche da parte della Cremonese, prima che i grigiorossi sondassero l’ex Ascoli Tesoro.

Foto: sito ufficiale AS Roma