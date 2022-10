Il retroscena: De Rossi trova Salvatore Esposito. Lo avrebbe chiesto a qualsiasi club

Daniele De Rossi riparte dalla Spal, la sua prima vera esperienza da allenatore. E trova Salvatore Esposito, il centrocampista centrale di assoluto talento e già nel giro della Nazionale. “È il mio idolo”, così Salvatore su De Rossi non troppo tempo fa, ovviamente ricordando le grandi prestazioni durante il lungo ciclo con la maglia della Roma. Adesso possono lavorare in coppia e ci sarebbe da aggiungere un dettaglio non banale: la stima di De Rossi nei riguardi di Salvatore Esposito è talmente grande che lo avrebbe richiesto per qualsiasi club avesse scelto. Non ce ne sarà bisogno, si ritroveranno a Ferrara.

Foto: twitter Spal