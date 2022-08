Il retroscena: De Rossi ieri a cena con Guardiola. Il Palermo…

Daniele De Rossi ha approfittato di qualche giorno libero per andare a fare una visita nel centro sportivo del Manchester City, in compagnia di Kolarov. Ieri sera De Rossi è stato a cena, ospite di Pep Guardiola, all’interno di rapporti sempre molto cordiali tra i due. Il Palermo ha proprio il City Group come nuova proprietà, quindi DDR resta un candidato per la panchina. Senza trascurare le quotazioni degli altri candidati, compreso Eugenio Corini che aveva guadagnato la pole già nei giorni scorsi.

Foto: Twitter vivo Azzurri