Il retroscena: De Ketelaere, il Milan si è mosso prima

Charles De Ketelaere è un obiettivo sempre più concreto per il Milan. Semplicemente perché il club rossonero si è mossa già da mesi, come raccontato addirittura lo scorso ottobre da Gianluigi Longari per Sportitalia. E questo può essere un vantaggio da non sottovalutare, nel bel mezzo di una concorrenza infinita. Gli agenti hanno parlato con il club rossonero e questo è un passaggio significativo in attesa di andare a dama con il Bruges. Non bastano 25 milioni, forse ne servono 30 più bonus, ma si va avanti. E sullo sfondo resta Ziyech, che non è alternativo a De Ketelaere. E Renato Sanches? Il Paris Saint-Germain per ora non chiude, ha altre priorità e la speranza resiste.

Foto: twitter Bruges