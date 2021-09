Il retroscena: David Luiz ha tre offerte. C’è anche la Lazio, Sarri lo apprezza

Non soltanto Franck Ribery che il Verona segue da ieri pomeriggio, a sorpresa, con il desiderio di arrivare alla definizione. Occhio alla posizione di David Luiz, svincolato di 34 anni e reduce dall’esperienza con l’Arsenal. Il brasiliano ha tre proposte, innanzitutto quella del Flamengo ma prima di tornare a casa vorrebbe aspettare per restare in Europa.

Poi c’è il Benfica, qualificato ai gironi di Champions, per un ritorno sentimentale. Gli è arrivato qualcosa dalla Turchia, quindi la situazione è aperta. Ma anche la Lazio ha sondato con curiosità: David Luiz ha feeling con Sarri fin dai tempi del Chelsea, ai biancocelesti servirebbe un difensore centrale. L’allenatore ha avuto sempre un eccellente rapporto con David, lo apprezza soprattutto per la grande professionalità e perché lo ha aiutato non poco nei momenti difficili in casa Chelsea. Situazione da seguire, dipenderà anche dall’ingaggio. Tenendo conto delle altre opportunità e in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter Arsenal