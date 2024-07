Il retroscena: Danso e il tentativo Atalanta. Il Napoli ci aveva pensato ancora

Kevin Danso è un difensore centrale potente di proprietà del Lens, classe 1998 e valutazione di 25 milioni più bonus. Sul prezzo c’è poco o nulla da trattare, i francesi difficilmente scenderanno a compromessi e anche la richiesta di ingaggio è alta. L’Atalanta sta facendo tentativi, poco fa Gianluigi Longari ha raccontato che il club farà una proposta, siamo in salita ma comunque la situazione va monitorata. Ricordate la storia del video che il Lens pubblico per sbeffeggiare il Napoli sull’offerta fatta e non accettata? Bene, anche dopo l’arrivo di Conte il club di De Laurentiis aveva messo Danso in lista, subito dopo Buongiorno primissima scelta. Ma poi ha chiuso la trattativa per l’ex gioiello del Torino e Danso resta lì, sempre costosissimo per chiunque avesse voglia di trattare con il Lens. Ora ci prova l’Atalanta…

Foto: Twitter Lens