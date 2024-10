Il retroscena: Daniel Maldini e l’Atalanta, riflettori accesi da prima dell’estate

Daniel Maldini sta evidenziando tutte le sue qualità, non a caso è arrivato il meritato premio della convocazione in Nazionale. Sabato scorso, prima di Atalanta-Verona, l’amministratore delegato Luca Percassi ha ammesso il forte interesse per il talento del Monza. Di sicuro Daniel sarà un protagonista del prossimo mercato, crediamo quello estivo perché per Nesta si tratta di una pedina fondamentale in chiave salvezza. I riflettori sono stati accesi prima della scorsa estate, quando l’Atalanta ha fatto un punto sui giovani talenti, ha deciso di intervenire su Zaniolo e ha inserito il profilo di Daniel tra quelli da seguire. Non l’unico club interessato, ma tra quelli più intrigati. Possiamo aggiungere che papà Paolo gradirebbe, l’Atalanta sarebbe un passaggio giusto per l’ulteriore crescita del figlio: il modo di lavorare sui giovani e la filosofia evidenziata negli ultimi anni sono passaggi da non trascurare. Ricordiamo che il Milan avrebbe diritto al 50 per cento dall’eventuale cessione di Maldini junior. E stasera si gioca proprio Atalanta-Monza…

Foto: Instagram Daniel Maldini