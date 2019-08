Daniel Ciofani è già a Cremona e aspetta il via libera per le visite. Siamo, ormai, allo scambio di documenti tra i due club. Operazione, come già raccontato, da 1,1 milioni. La Cremonese rileverà il contratto che l’attaccante aveva a Frosinone (scadenza 2021) e poi andrà all’assalto di Fabio Ceravolo, ma i tempi non saranno brevissimi.

Foto: Twitter Frosinone