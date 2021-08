Il retroscena: CR7-City, ora Mendes lavora no stop per un’offerta sul cartellino

L’incontro di stamattina ha chiarito la posizione della Juve: Cristiano Ronaldo a zero mai verrà liberato, sarebbe un bagno totale e il club bianconero non transige. E così Jorge Mendes si è messo subito in contatto con i vertici del Manchester City, confida in un’apertura sul cartellino da almeno 25 milioni, in modo da poter sbloccare la situazione. E’ un passaggio imprescindibile: Cristiano Ronaldo vuole andare, ma il City deve presentare una proposta che vada altre l’ingaggio. E si lavora no stop…

Foto: Instagram personale