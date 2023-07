Il retroscena: Correa spera in un club europeo, ma apre definitivamente all’Arabia

Qualche giorno fa avevamo anticipato come Joaquin Correa avesse aperto a sorpresa all’Arabia Saudita. Confermiamo. Lui spera ancora in una destinazione in Europa, tra Premier e Serie A, ma oggi non ci sono grossi margini. E nel frattempo si è fatto avanti un club dell’Arabia Saudita, potrebbe arrivare un’altra proposta. E vi aggiorneremo presto perché adesso Correa ha spalancato le porte, con l’offerta giusta lascerebbe l’Inter anche per andare in Arabia.

Foto: Instagram personale