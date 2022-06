Il retroscena: contratto Italiano, disgelo vicino (allertato Commisso). E Jovic caldissimo

Vincenzo Italiano e una situazione da chiarire, possibilmente da sbloccare. Ci riferiamo al contratto e alla necessità di provvedere al rinnovo fino al 2025, dopo il naufragio delle precedenti trattative. Una cosa è sicura: Italiano non aveva firmato una settimana fa, se lo farà nella prossima ore accadrà dopo un chiaro e concreto tentativo di disgelo per rasserenare l’ambiente a poche settimane dall’avvio ufficiale della stagione. E il tentativo è in corso, con buone possibilità, con il coinvolgimento di Rocco Commisso, con l’intermediazione di Barone e Pradè, in modo da privare a risolvere il gap tra domanda e offerta (almeno 500 mila euro netti) in relazione al nuovo contratto fino al 2024. La richiesta era di 2 milioni, la proposta di 1,5, si troverà una soluzione in mezzo. Ribadiamo lo stesso concetto di venerdì: fin qui non sono stati contattati altri allenatori, De Zerbi sarebbe un’idea soltanto se non si arrivasse a un’intesa con Italiano. E nelle prossime ore si cercherà di arrivare a una soluzione che soddisfi tutti, la strada è tracciata. Nel frattempo Ramadani, che è l’agente di Italiano (e di Milenkovic), sta continuando a lavorare per Jovic in prestito dal Real: le sensazioni sono buone.

Foto: Twitter Fiorentina