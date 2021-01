Il retroscena: Conti non aspetta più la Fiorentina. Domani Parma o… Milan

Andrea Conti non aspetta più la Fiorentina. Il terzino in uscita dal Milan pensava di essere viola entro venerdì scorso, era stato fissato un appuntamento poi non mantenuto, semplicemente perché la Fiorentina avrebbe voluto aspettare l’arrivo di Commisso in Italia, cancellando il summit precedentemente fissato. La situazione ha provocato malumori di ogni tipo, Conti non ci è rimasto benissimo, nel frattempo lo ha corteggiato D’Aversa (suo ex allenatore a Lanciano) e domani arriverà la decisione definitiva. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni, per Conti la Fiorentina era la primissima scelta, l’accordo tra Milan e Parma non sarà un problema. Domani giornata importante per il via libera definitivo.

Foto: Twitter Milan