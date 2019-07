Il retroscena: contatti no stop tra Lotito e agente Milinkovic-Savic. Lo United…

Sergej Milinkovic-Savic è la primissima scelta del Manchester Unted quando Pogba andrà al Real. E’ possibile che nelle prossime ore o nei prossimi giorni il suo agente Mateja Kezman possa arrivare in Italia per fare un punto con Lotito, in grado di togliere gli ultimi dubbi su un’operazione che – come raccontiamo da diversi giorni – è molto ben avviata e soprattutto gradita. Il Manchester ha intenzione di mettere a disposizione una cifra vicina agli 80 milioni più eventuali bonus, avvicinandosi quindi alla richiesta della Lazio. Il club biancoceleste ha bloccato la cessione di Luis Alberto perché vuole dare priorità al serbo, in modo da mantenere la promessa fatta la scorsa estate. In entrata Yazici e Szoboszlai sono i due nomi più concreti per una possibile doppia operazione. E intanto il Real freme per chiudere l’affare Pogba.

Foto: Mundo Deportivo