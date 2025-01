Il retroscena: Como, la verità su Embolo. L’attesa per Garcia

Il Como è sempre molto attivo sul mercato, altre cose accadranno. Il club neo-promosso in Serie A aspetta il via libera dal Barcellona dopo la partita Champions di stasera per Eric Garcia, difensore classe 2001 dei blaugrana. C’è la concorrenza di altri due club (uno spagnolo), ma il Como confida di mantenere il vantaggio. Di sicuro il gol segnato a Lisbona dal difensore è un aspetto da tenere in considerazione. In giornata sono circolate voci su Breel Embolo, attaccante del Monaco titolare anche contro l’Aston Villa. Il profilo piace molto a Fabregas, ma non è stata abbozzata alcun tipo di trattativa e difficilmente accadrà. Il Como continua a lavorare su Yeremay, il Napoli fin qui mai ha affondato. In uscita Mazzitelli che piace a Venezia, Parma e Palermo.

Foto: Instagram Nazionale svizzera