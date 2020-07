Il retroscena: Commisso oltre le fake news, apprezza e conferma Iachini

Con tanti saluti a chi aveva dato Daniele De Rossi “scelta fatta” dalla Fiorentina. Senza un minimo di rispetto e sbattendo contro Rocco Commisso che l’aveva definita una “fake news”. Tale è perché gli apprezzamenti tra ieri sera e stamattina del numero uno del club hanno portato alla conferma di Beppe Iachini, indipendentemente dal contratto in essere. Poi vedremo come si regoleranno le parti, intanto Iachini resta e magari presto avremo un comunicato tutto viola. De Rossi “scelta fatta dalla Fiorentina” era una burla: perché un conto sono le idee, un altro “le scelte fatte, “le bombe”della notte che tali non sono. Infatti, resta Iachini…

Foto: Iachini twitter Fiorentina