Il retroscena: Chong-Inter a zero, dal sorpasso con pole del 22 gennaio alla gran volata

Tahith Chong e l’Inter, oltre venti giorni dopo. A parametro zero. Il 22 gennaio vi avevamo raccontato del sorpasso definitivo nei riguardi della Juve con pole conquistata e con la volontà di definire l’intesa per l’esterno offensivo classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United. I discorsi, già molto bene impostati, sono andati avanti e l’Inter ha mantenuto il vantaggio che aveva già acquisito e che ora intende concretizzare. Negli ultimi giorni lo United ha offerto nuovamente il rinnovo e si è fatto sotto il Barcellona. L’ingaggio proposto dai nerazzurri è di 1,8-2 milioni più bonus a stagione, senza passaggi intermedi, si sta trovando la quadra anche per quanto riguarda le commissioni ma bisogna ancora pazientare per il via libera. Chong resta sempre più in orbita Inter.

Foto: Bleacher Report