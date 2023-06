Il retroscena: Chiesa, voglia di rinascita. La Premier non va trascurata

Ci sono state alcune dichiarazioni di non troppo tempo fa, firmate Federico Chiesa, che avevamo lasciato qualche dubbio sul suo futuro. Andiamo oltre: la stagione con la Juve non è andata benissimo, di sicuro perché avrebbe dovuto ritrovare brillantezza, ma anche perché il feeling con Allegri non è stato al massimo. Chiesa sta bene alla Juve, ma vorrebbe essere compreso tatticamente, senza dover traslocare da una zona all’altra del campo. Traduzione: se arrivasse una proposta dalla Premier che conta, non quella di periferia, la prenderebbe in considerazione. Vi abbiamo parlato in tempi non sospetti di Liverpool e Newcastle, restiamo sintonizzati perché è una situazione da seguire. La Juve parte da una base di almeno 50 milioni più bonus. Intanto la Juventus si appresta ad accogliere Timothy Weah e filtra ottimismo anche sul rinnovo di Adrien Rabiot.

Foto: Instagram Juventus