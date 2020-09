Il retroscena: Chiesa, perché la Juve resta l’unica strada. Aspettando le uscite giuste

Federico Chiesa e la Juve: vale quando detto mercoledì. L’unica strada giusta, l’unica pista percorribile, è quella che conduce ai bianconeri. Gli stessi bianconeri che nella primavera del 2019 avevano raggiunto un accordo da cinque milioni di ingaggio a stagione, poi arrivò Commisso e bloccò tutto. Ora Commisso ha aperto ma solo a condizioni non troppo inferiori ai 60 milioni, eventualmente anche con una contropartita tecnica. Perché solo la Juve eventualmente in corsa? Perché il Milan fin qui non ha affondato, l’Inter ha altre idee, il Napoli ha le entrate bloccate e comunque per Chiesa ci aveva provato diverso tempo fa, non ricambiato. E all’estero Federico non ci vuole andare, anche se cambiasse idea non ci starebbe troppo tempo. La storia del contratto in scadenza nel 2022 incide, ma la Juve deve cedere almeno Douglas Costa per entrare in azione. Esattamente come serve l’uscita di De Sciglio per provare l’affondo in direzione Emerson Palmieri. Intanto, Chiesa aspetta Conte che lo apprezza ma che ora ha altre idee. Aspettando la Juve e le indispensabili cessioni…

Foto: twitter Fiorentina