Il retroscena: Chiesa, la verità sulla Roma. E i sondaggi del Bayern

Federico Chiesa lascerà la Juventus come abbiamo svelato oltre un mese fa. Due sere fa abbiamo aggiunto un passaggio importante, ovvero la presenza di Fali Ramadani – agente dell’attaccante esterno – a Roma per parlare di un eventuale trasferimento. E c’era stato già nelle scorse settimane. Nelle ultime ore abbiamo raccontato che la Juve ha dato apertura per una cifra diversa da 25 milioni più bonus per arrivare a 30. Ora si può chiudere per 20 più 4-5 di bonus, siamo a meno di un anno dalla scadenza e non si può chiedere – almeno in Italia – di più. Aggiungiamo un passaggio molto importante: c’è stato un filo diretto in corso tra Daniele De Rossi e Federico, stop. Nel senso che non abbiamo dato chiusure, accordi, accelerate o cose del genere. Vedremo più avanti, di sicuro la Roma è interessata al netto di smentite di facciata. E non è vero che Chiesa ha escluso la soluzione italiana perché vuole andare all’estero. Più semplicemente Chiesa vuole capire se ci sarà una proposta del Bayern, che ha fatto più di un sondaggio. E poi deciderà, con calma, senza escludere qualsiasi tipo di soluzione. Tenendo conto che in qualsiasi momento si possono materializzare altre soluzioni. Ciò che conta è trovare tutti gli accordi con la Juve, di sicuro la sua avventura in bianconero è ai titoli di coda.

Foto: Instagram Azzurri