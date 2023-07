Il retroscena: Chiesa e Vlahovic, la Juve tiene la tariffa alta. I dettagli

Federico Chiesa e Dusan Vlahocic non sono incedibili, questo è un fatto assodato. Probabilmente perché esistono incedibili, tranne rarissime eccezione. Ma le ultime riflessioni hanno portato a una decisione sul prezzo dei cartellini nel caso in cui qualcuno dovesse materializzarsi. E qualcuno ci ha già provato, ci sono stati sondaggi (già anticipati) di Newcastle e Liverpool per Chiesa, il Chelsea si è informato su Vlahovic tramite intermediari ma non ha fin qui presentato un’offerta ufficiale. Ci sono 50 giorni di mercato, vedremo. Per Chiesa la Juve non scende al momento da una valutazione di 55-60 milioni più bonus, Vlahovic non si muove per meno di 75-80 milioni più eventuali bonus.

Foto: Instagram Juventus